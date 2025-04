Handball-Württembergliga: SV Kornwestheim: Enttäuschendes Saisonfinale für die SVK-Handballerinnen

Hockey-2. Bundesliga – HC Ludwigsburg Wie Süßigkeiten den Weg zur U-21-Nationalmannschaft ebneten

Hockeyspielerin Jessica Schwarz vom HC Ludwigsburg überzeugt im U-21-Lehrgang und träumt von der Weltmeisterschaft und Olympia. Mit ihrem Team will sie in der anstehenden Rückrunde den Aufstieg in die 1. Liga schaffen.