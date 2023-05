1 Starker Auftritt: Torwart Marco Schreiner und Andreas Dunz Foto: Alessandro Marcigliano

Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen das finale Saisonspiel beim Letzten SKV Oberstenfeld mit 33:24 (19:8) und verbleiben damit in der Württemberg-Liga.









Es sind die Zahlen, die diesmal für sich sprechen: 95 Prozent Trefferquote, 50 Prozent gehaltene Bälle. Was die Handballer des TV Oeffingen am Sonntagabend in den ersten 30 Minuten im Spiel beim SKV Oberstenfeld aufs Parket brachten, war mehr als nur beeindruckend. Und zu Recht gab es deshalb auch für die Spieler schon zur Pause von den unter anderem in zwei Reisebussen mitgereisten Fans stehende Ovationen. Schon zu diesem Zeitpunkt zweifelte keiner mehr am Sieg und dem damit verbundenen Verbleib des Aufsteigers in der Württemberg-Liga. 19:8 führten die Gäste bei der Halbzeitsirene. Am Ende stand ein nie gefährdete 33:24-Erfolg gegen das Ligaschlusslicht.