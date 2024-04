1 Gemeinsamer Jubel: Handballer des TVOe nach ihrem finalen Heimspiel Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen sichern sich gegen die Gäste der MTG Wangen beim 27:27-Remis einen Punkt und damit auch den Verbleib in der Württemberg-Liga.











Nach dem 27:27-Unentschieden am Samstagabend gegen die Gäste der MTG Wangen sind bei den Handballern des TV Oeffingen auch Tränen geflossen. Nach dem finalen Saisonspiel in heimischer Halle in der Württemberg-Liga haben der Sportliche Leiter Claudio Trovato und der Kapitän Julian Maier einige Spieler verabschiedet: Fabian Bauer, Andreas Dunz, Philipp Hohmann, Marco Kolotuschkin, Florian Probst und Anton Rothwein werden in der nächsten Saison nicht mehr das Trikot des TV Oeffingen tragen. Doch die Oeffinger Handballer haben sich am Samstag vor den rund 200 Zuschauern nur von einigen Mitspielern verabschiedet, nicht jedoch – das steht seit Sonntagabend fest – aus der Württemberg-Liga. Der Punktgewinn am Samstag gegen den Tabellenzweiten aus Wangen war ausreichend, den neunten Tabellenplatz zu verteidigen. Der Konkurrent TV Weilstetten verlor am Sonntag bei der zweiten Vertretung der SG BBM Bietigheim mit 22:30 und kann somit nicht mehr vorbeiziehen. Damit ist das direkte Duell am letzten Spieltag für die Mannschaft des TV Oeffingen aus sportlicher Sicht uninteressant geworden. Sie darf sich über den Ligaverbleib freuen.