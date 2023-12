Handball-Württemberg-Liga: TSV Schmiden: Auf der schwierigen Suche nach der Mitte

1 Kreisläufer Etienne Hirning trifft fünfmal, kann die Niederlage des TSV Schmiden aber auch nicht verhindern. Foto: Maximilian Hamm/Maximilian Hamm

Weiterhin auf Berg- und Talfahrt befinden sich die Handballer des TSV Schmiden in der Württemberg-Liga: Am Samstag gab es – nach zuletzt einem Sieg und einem Unentschieden – beim SV Leonberg/Eltingen eine Niederlage. Dass diese erst in den letzten Minuten mit 26:31 (12:14) noch recht deutlich ausfiel, passt gut ins Bild und zum Eindruck der vergangenen Partien: Als Beleg für die fehlende Konstanz, die der TSV-Trainer in den vergangenen Wochen schon des Öfteren vermisst hat. „Es war die gleiche Situation wie immer, wir haben Probleme über 60 Minuten konstant zu sein“, sagte Benjamin Koch. So stand am Ende ein Sieg des Tabellenfünften, obwohl die Partie über weite Strecken ausgeglichen war. „Wir haben heute gegen einen Gegner verloren, der es einfach konstant runtergespielt hat“, resümierte Benjamin Koch.