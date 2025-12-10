Die deutschen Handballerinnen brechen den Fluch und spielen mindestens um Bronze. Bei Emily Vogel hängt zu Hause schon eine WM-Medaille - die gehört aber nicht ihr. Vogel erlebt ein verrücktes Jahr.
Dortmund - Das Tränendrama liegt fast auf den Tag genau zwei Jahre zurück. Emily Vogel, die damals noch Bölk hieß, stand in der Interviewzone in Herning und weinte fast unaufhaltsam. Minutenlang liefen der damaligen Co-Kapitänin nach der deutschen Handball-Klatsche im WM-Viertelfinale gegen Schweden die Tränen über das Gesicht. Am Dienstagabend stand die 27-Jährige erneut vor den Journalisten und weinte. Diesmal vor Freude.