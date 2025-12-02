Vierter Sieg im vierten Spiel: Die deutschen Handballerinnen spazieren weiter durch die WM und kommen ihrem zweiten Etappenziel näher. Überzeugend ist der Sieg gegen Färöer in vielen Phasen nicht.
Dortmund - Die deutschen Handballerinnen verlieren ihr großes Ziel von der ersten WM-Medaille seit 2007 nicht aus den Augen und steuern ohne Umwege auf die K.o.-Phase zu. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch gewann zum Hauptrunden-Auftakt gegen Handball-Zwerg Färöer mit 36:26 (20:14) und machte einen Riesenschritt Richtung Viertelfinale. Für das DHB-Team war es beim Heim-Turnier der vierte Sieg im vierten Spiel.