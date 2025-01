Die Handball-Weltmeisterschaft ist ein bedeutendes Turnier, das alle zwei Jahre die besten Nationalteams zusammenbringt. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die WM – von den Spielplänen bis hin zu den Austragungsorten und Teams.

Wann startet die Handball-WM 2025?

Am Dienstag, den 14. Januar 2025, fällt der Startschuss der diesjährigen Handball-WM. Fast 3 Wochen lang kämpfen die Teams um den Titel. Der Sieger wird am Sonntag, den 2. Februar, gekürt.

Wo findet die Handball-WM statt?

Austragungsländer der Handball-WM sind Dänemark (Herning), Norwegen (Oslo), und Kroatien (Porec, Varazdin, Zagreb).

Ist Deutschland bei der Handball-WM 2025 dabei?

Das DHB-Team ist bei der diesjährigen WM mit dabei und startet am 15. Januar 2025 die Vorrunde in Herning in Dänemark gegen Polen. Weitere Gegner in der Vorrunde sind die Schweiz und Tschechien.

Der Kader von Deutschland im Überblick

Mit 19 Spielern geht Bundestrainer Alfred Gislason in die Vorbereitung für die Handball-WM. Der finale Kader muss erst am Morgen des 1. Spieltages, also am 15. Januar, bei der technischen Besprechung abgegeben werden. Der Bundestrainer kann dann bis zu 18 Spieler nominieren. 16 davon werden dann zu jedem Spiel für den Spieltagskader gesetzt. Im ganzen Turnier kann 5-mal gewechselt werden. Diese Athleten sind bei der Vorbereitung mit dabei:

Tor:

Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf)

David Späth (Rhein-Neckar-Löwen)

Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen:

Rune Dahmke (THW Kiel)

Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rückraum Links:

Julian Köster (VfL Gummersbach)

Marko Grgic (ThSV Eisenach)

Lukas Stutzke (TSV HannoverBurgdorf)

Rückraum Mitte:

Juri Knorr (Rhein-Neckar-Löwen)

Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)

Nils Lichtlein (Füchse Berlin)

Rückraum Rechts:

Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Franz Semper (SC DHfK Leipzig)

Rechtsaußen:

Timo Kastening (MT Melsungen)

Lukas Zerbe (THW Kiel)

Christoph Steinert (HC Erlangen)

Kreis:

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf)

Tim Zechel (SC Magdeburg)

Wer ist amtierender Weltmeister und Olympiasieger?

Der aktuelle Weltmeister ist Dänemark, das sich den 1. Titel bereits 2019 sichern konnten. Als bisher einziges Team konnten die Dänen den Titel sowohl 2021 als auch 2023 verteidigen. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris konnte sich Dänemark ebenfalls im Finale mit 39:26 gegen Deutschland durchsetzen.

Wo kann man die Handball-WM 2025 schauen?

Die Übertragungsrechte liegen abwechselnd bei der ARD und beim ZDF. Hier können die Spiele mit deutscher Beteiligung im TV und im Livestream geschaut werden. Das Spiel gegen Polen am 15. Januar wird in der ARD übertragen. In den Mediatheken finden Sie außerdem Zusammenfassungen anderer WM-Spiele während des Turniers. Wer auch die anderen Teams verfolgen möchte, wird auf Eurosport fündig. Diese Übertragungen stehen bereits fest:

14. Januar, 18.00 Uhr – Frankreich vs. Katar

15. Januar, 18.00 Uhr – Ägypten vs. Argentinien

16. Januar, 20.30 Uhr – Tunesien vs. Dänemark

19. Januar, 20.30 Uhr – Norwegen vs. Portugal

20. Januar, 20.30 Uhr – Schweden vs. Spanien

Wer alle Spiele sehen möchte, der kann diese auf sportdeutschland.tv mitverfolgen. Die Streaming-Plattform hat sich die Rechte aller Spiele gesichert.

Der Spielplan der Handball-WM 2025: Alle Spiele im Überblick

Die Vorrundenspiele sind in 8 Gruppen (A-H) mit jeweils 4 Mannschaften zu absolvieren. Die Spiele gehen vom 14. bis 19. Januar:

Gruppe A (Herning, Dänemark): Tschechien, Schweiz, Deutschland, Polen

Gruppe B (Herning, Dänemark): Italien, Tunesien, Dänemark, Algerien

Gruppe C (Porec, Kroatien): Frankreich, Katar, Österreich, Kuwait

Gruppe D (Varazdin, Kroatien): Niederlande, Guinea, Ungarn, Nordmazedonien

Gruppe E (Oslo, Norwegen): Portugal, USA, Norwegen, Brasilien

Gruppe F (Oslo, Norwegen): Spanien, Chile, Schweden, Japan

Gruppe G (Zagreb, Kroatien): Slowenien, Kuba, Island, Kap Verde

Gruppe H (Zagreb, Kroatien): Ägypten, Argentinien, Kroatien, Bahrain

Vorrunde

14. Januar:

18:00 Uhr: Italien vs. Tunesien

18:00 Uhr: Frankreich vs. Katar

20:30 Uhr: Dänemark vs. Algerien

20:30 Uhr: Österreich vs. Kuweit

15. Januar:

18:00 Uhr: Tschechien vs. Schweiz

18:00 Uhr: Niederlande vs. Guinea

18:00 Uhr: Portugal vs. USA

18:00 Uhr: Ägypten vs. Argentinien

20:30 Uhr: Deutschland vs. Polen

20:30 Uhr: Ungarn vs. Nordmazedonien

20:30 Uhr: Norwegen vs. Brasilien

20:30 Uhr: Kroatien vs. Bahrain

16. Januar:

18:00 Uhr: Italien vs. Algerien

18:00 Uhr: Kuweit vs. Frankreich

18:00 Uhr: Spanien vs. Chile

18:00 Uhr: Slowenien vs. Kuba

20:30 Uhr: Tunesien vs. Dänemark

20:30 Uhr: Österreich vs. Katar

20:30 Uhr: Schweden vs. Japan

20:30 Uhr: Island vs. Kap Verde

17. Januar:

18:00 Uhr: Tschechien vs. Polen

18:00 Uhr: Niederlande vs. Nordmazedonien

18:00 Uhr: Portugal vs. Brasilien

18:00 Uhr: Bahrain vs. Ägypten

20:30 Uhr: Schweiz vs. Deutschland

20:30 Uhr: Guinea vs. Ungarn

20:30 Uhr: USA vs. Norwegen

20:30 Uhr: Kroatien vs. Argentinien

18. Januar:

18:00 Uhr: Algerien vs. Tunesien

18:00 Uhr: Frankreich vs. Österreich

18:00 Uhr: Spanien vs. Japan

18:00 Uhr: Kap Verde vs. Slowenien

20:30 Uhr: Dänemark vs. Italien

20:30 Uhr: Katar vs. Kuweit

20:30 Uhr: Chile vs. Schweden

20:30 Uhr: Island vs. Kuba

19. Januar:

15:30 Uhr: Polen vs. Schweiz

18:00 Uhr: Deutschland vs. Tschechien

18:00 Uhr: Nordmazedonien vs. Guinea

18:00 Uhr: Brasilien vs. USA

18:00 Uhr: Argentinien vs. Bahrain

20:30 Uhr: Ungarn vs. Niederlande

20:30 Uhr: Norwegen vs. Portugal

20:30 Uhr: Ägypten vs. Kroatien

20. Januar:

18:00 Uhr: Japan vs. Chile

18:00 Uhr: Kuba vs. Kap Verde

20:30 Uhr: Schweden vs. Spanien

20:30 Uhr: Slowenien vs. Island

Hauptrunde I (Herning, Dänemark)

21. Januar:

1. Gruppe B vs. 1. Gruppe A

2. Gruppe A vs. 3. Gruppe B

3. Gruppe A vs. 2. Gruppe B

23. Januar:

1. Gruppe B vs. 2. Gruppe A

2. Gruppe B vs. 1. Gruppe A

3. Gruppe B vs. 3. Gruppe A

25. Januar:

3. Gruppe A vs. 1. Gruppe B

2. Gruppe B vs. 2. Gruppe A

1. Gruppe A vs. 3. Gruppe B

Hauptrunde II (Varazdin, Kroatien)

21. Januar:

1. Gruppe D vs. 1. Gruppe C

2. Gruppe C vs. 3. Gruppe D

3. Gruppe C vs. 2. Gruppe D

23. Januar:

1. Gruppe D vs. 2. Gruppe C

2. Gruppe D vs. 1. Gruppe C

3. Gruppe D vs. 3. Gruppe C

25. Januar:

3. Gruppe C vs. 1. Gruppe D

2. Gruppe D vs. 2. Gruppe C

1. Gruppe C vs. 3. Gruppe D

Hauptrunde III (Oslo, Norwegen)

22. Januar:

1. Gruppe F vs. 1. Gruppe E

2. Gruppe E vs. 3. Gruppe F

3. Gruppe E vs. 2. Gruppe F

24. Januar:

1. Gruppe F vs. 2. Gruppe E

2. Gruppe F vs. 1. Gruppe E

3. Gruppe F vs. 3. Gruppe E

26. Januar:

3. Gruppe E vs. 1. Gruppe F

2. Gruppe F vs. 2. Gruppe E

1. Gruppe E vs. 3. Gruppe F

Hauptrunde IV (Zagreb, Kroatien)

22. Januar:

1. Gruppe H vs. 1. Gruppe G

2. Gruppe G vs. 3. Gruppe H

3. Gruppe G vs. 2. Gruppe H

24. Januar:

1. Gruppe H vs. 2. Gruppe G

2. Gruppe H vs. 1. Gruppe G

3. Gruppe H vs. 3. Gruppe G

26. Januar:

3. Gruppe G vs. 1. Gruppe H

2. Gruppe H vs. 2. Gruppe G

1. Gruppe G vs. 3. Gruppe H

President’s Cup I (Porec, Kroatien)

21. Januar:

4. Gruppe A vs. 4. Gruppe B

4. Gruppe C vs. 4. Gruppe D

23. Januar:

4. Gruppe A vs. 4. Gruppe C

4. Gruppe B vs. 4. Gruppe D

25. Januar

4. Gruppe D vs. 4. Gruppe A

4. Gruppe B vs. 4. Gruppe C

President’s Cup II (Porec, Kroatien)

22. Januar:

4. Gruppe E vs. 4. Gruppe F

4. Gruppe G vs. 4. Gruppe H

24. Januar:

4. Gruppe E vs. 4. Gruppe G

4. Gruppe F vs. 4. Gruppe H

26. Januar:

4. Gruppe H vs. 4. Gruppe E

4. Gruppe F vs. 4. Gruppe G

Platzierungsspiele President’s Cup (Porec, Kroatien)

28. Januar:

4. Gruppe PC I vs. 4. Gruppe PCII

3. Gruppe PC I vs. 3. Gruppe PCII

2. Gruppe PC I vs. 2. Gruppe PCII

1. Gruppe PC I vs. 1. Gruppe PCII

KO-Runde (Zagreb, Kroatien)

28. Januar:

1. Gruppe II vs. 2. Gruppe IV

1. Gruppe IV vs. 2. Grupp II

30. Januar:

S. VF vs. S. VF

KO-Runde (Oslo, Norwegen)

29. Januar:

1. Gruppe I vs. 2. Gruppe III

1. Gruppe III vs. 2. Gruppe I

31. Januar:

S. VF vs. S. VF

2. Februar: