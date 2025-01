Handball-WM: So geht der TVB Stuttgart mit der Verletzung von Samir Bellahcene um

So geht der TVB Stuttgart mit der Verletzung von Samir Bellahcene um

1 Samir Bellahcene verletzte sich während der WM bei der französischen Nationalmannschaft. Foto: IMAGO/PsnewZ/IMAGO/Elyxandro CEGARRA

Der französische Nationaltorwart Samir Bellahcene verletzte sich während der laufenden Handball-WM und fällt vier bis fünf Wochen aus. Wie reagiert sein Verein TVB Stuttgart?











Handball-Bundesligist TVB Stuttgart befindet sich derzeit im Winter-Trainingslager im oberösterreichischen Wels. Am Donnerstagabend gab es in einem Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten HC Linz AG ein 38:26. „Ich war sehr zufrieden, auch mit der Art und Weise und der Konsequenz hinten raus, zumal wir davor intensiv trainiert haben und uns ja auch viele Spieler fehlen“, sagte Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Einer, der nicht dabei war, ist Samir Bellahcene (29). Der französische Nationaltorwart verletzte sich während der WM bei einem Ausfallschritt im Training und fällt vier bis fünf Wochen aus. Die exakte Diagnose steht noch aus, laut Schweikardt handelt es sich bei der Blessur um eine Prellung am Übergang vom Knie zum Oberschenkel.