Die deutschen Handballerinnen haben nach einem Sieg über Weltmeister Frankreich WM-Silber schon sicher. Gegen den Angstgegner überragt erneut Torfrau Filter. Folgt die goldene Krönung?
Rotterdam - Angeführt von Torhüterin Katharina Filter haben die deutschen Handballerinnen die WM-Sensation perfekt gemacht und spielen nach dem grandiosen Halbfinalerfolg über Titelverteidiger Frankreich um ihre erste Goldmedaille seit 1993. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch besiegte den Angstgegner in Rotterdam mit 29:23 (15:12) und revanchierte sich eindrucksvoll für die Niederlage im Olympia-Viertelfinale 2024.