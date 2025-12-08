Public Viewing in der Schule und eine Medaillen-Mission auf dem Parkett: Die deutschen Handballerinnen stehen dicht vor ihrem ersten WM-Halbfinale seit 2007. Aber es geht um mehr.
Dortmund - So lange bleiben Schüler nur selten freiwillig in der Schule. Doch an diesem Dienstag dürfte die Aula des Karl-von-Frisch-Gymnasiums in Dußlingen um 17.15 Uhr bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Hunderte Jugendliche wollen zusammenkommen, um das WM-Viertelfinale der deutschen Handballerinnen gegen Brasilien zu verfolgen. Und, um ihren Deutschlehrer Markus Gaugisch, der parallel noch Bundestrainer des DHB-Teams ist, selbst einmal zu bewerten.