Den deutschen Handballerinnen fehlt ein Sieg zur absoluten WM-Sensation. Vor dem Finale gegen den scheinbar übermächtigen Olympiasieger Norwegen wenden sich zwei Führungsspielerinnen an ihre Kritiker.
Rotterdam - Mit dem Selbstbewusstsein eines Seriensiegers, der die erste WM-Medaille seit 18 Jahren schon sicher hat, glauben die deutschen Handballerinnen felsenfest an das goldene Wunder von Rotterdam. "Was uns dieses Jahr komplett auszeichnet, ist, dass Zweifel überhaupt nicht dazugehören. Warum nicht Gold holen", sagte Emily Vogel vor dem WM-Finale am Abend (17.30 Uhr/ARD/Sporteurope.TV) gegen die Überfliegerinnen aus Norwegen.