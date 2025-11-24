Immer mehr Clubs, die aus der Männer-Bundesliga bekannt sind, spielen auch in der Frauen-Bundesliga Fußball. Würde das auch den Handballerinnen helfen und die Attraktivität erhöhen?
HSG Blomberg Lippe gegen HSG Bensheim/Auerbach, Erster gegen Zweiter: Das ist aktuell das Topspiel in der Handball-Bundesliga der Frauen. Branchenkenner fallen deshalb nicht ungläubig vom Stuhl. Dass diese beiden Teams attraktiven Handball zeigen und oben mitmischen, ist alles andere als eine Sensation. Doch Menschen außerhalb der Handball-Bubble verbinden mit den beiden Vereinsnamen eher weniger sportlichen Hochgenuss.