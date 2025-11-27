Handball-WM der Frauen: Mehr als nur Emily Vogel – die neue deutsche Teamstärke

Der erfolgreiche WM-Start bringt für die deutschen Handballerinnen vor dem Duell am Freitag mit Uruguay einige Erkenntnisse. Die wichtigste: Auf die neue Breite im Kader ist Verlass.
Souverän, aber ohne zu glänzen, ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen in die Heim-WM gestartet und kann sich nach dem 32:25 gegen Island in den Duellen mit dem krassen Außenseiter Uruguay (dieser Freitag) und Serbien (Sonntag/jeweils 18 Uhr, Porsche-Arena) weiter für die kniffligeren Aufgaben einspielen. Die wichtigsten Erkenntnisse.