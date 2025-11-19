Handball-WM der Frauen: Das ist der Kader von Markus Gaugisch für die Heim-WM

Mit 17 Spielerinnen geht Frauenhandball-Bundestrainer Markus Gaugisch in die am 26. November beginnende Heim-WM, in der es nicht nur um Siege geht. Wir präsentieren den Kader.
Am 26. November um 18 Uhr geht es los: Mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Island startet die Handball-WM der Frauen in der Stuttgarter Porsche-Arena. Die gemeinsam mit den Niederlanden ausgerichteten Titelkämpfe sollen bis zum Finale am 14. Dezember in Rotterdam mehr als ein sportliches Highlight werden. Wenn die Handballerinnen auf der Platte stehen, soll es nicht nur um Siege gehen – sondern auch um Zeichen: „Hands up for more!“ heißt das Motto der kommenden WM.