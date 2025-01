1 Die Handball-WM 2025 startet am 14. Januar. Foto: iStock via Getty/Filip Viranovski

Die deutsche Mannschaft hat bei der Handball-WM 2025 am Mittwoch ihr erstes Spiel. So sehen Fans die Partien der DHB-Auswahl und weitere Spiele ohne deutsche Beteiligung im TV oder per Stream.











Am 14. Januar beginnt die Handball-WM der Männer in Dänemark, Norwegen und Kroatien. 32 Teams kämpfen um den Einzug ins Finale am 2. Februar, darunter auch die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB). Insgesamt werden 108 Spiele zu sehen sein, die Begegnungen mit deutscher Beteiligung auch im Free-TV.