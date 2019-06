1 1976 im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister gegen Slask Breslau: Heiner Brand, einer der Stars des VfL Gummersbach, auf dem Weg zum Tor. Foto: dpa

Im Endspiel an diesem Sonntag (15 Uhr) in Bietigheim hilft dem VfL Gummersbach nur ein Sieg: Warum der ruhmreiche Verein kurz vor seinem ersten Abstieg aus der Handball-Bundesliga steht.

Gummersbach/Bietigheim - Es ist nicht unüblich im Sport, dass sich Vereine ein Motto verpassen. Einen Slogan, der das Selbstverständnis ausdrückt. Der VfL Gummersbach bildet da keine Ausnahme. „Heimat des Handballs“ überschreibt der Bundesligist Vergangenheit und Gegenwart. Das passt zu einem Club, der einst der Beste der Welt war: Der FC Bayern des deutschen Handballs wurde nicht nur zwölfmal Meister und fünfmal Pokalsieger, sondern holte auch elf große europäische Titel. Ob der Begriff „Heimat des Handballs“ allerdings auch für die Zukunft steht, ist eher fraglich. Denn der letzte Dino der Bundesliga ist vom Aussterben bedroht.

Nur eine Niederlage an diesem Sonntag (15 Uhr) beim Vorletzten SG BBM Bietigheim trennt den VfL Gummersbach (beide 13:53 Punkte) vom ersten Abstieg seit 53 Jahren. Es ist ein bedrückendes Szenario. Vor allem für Heiner Brand. „Ich habe immer gehofft, dass ich so etwas nicht erleben muss“, sagt der Mann, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde und nie für einen anderen Verein als den VfL Gummersbach auf dem Feld stand. Das Kellerduell in Bietigheim schaut er sich lieber nicht an. Aus Selbstschutz. „Die nervliche Belastung“, meint Brand (66), der seit fast sechs Jahrzehnten VfL-Mitglied ist, „wäre mir zu hoch.“

Die Abwärtsspirale drehte sich schneller und schneller

Das ist verständlich. Einerseits. Andererseits dürfte der Abstieg eigentlich niemand mehr schocken. Denn er käme alles andere als überraschend. Der letzte Titelgewinn liegt schon acht Jahre zurück, letztmals Meister war der VfL Gummersbach 1991. Seit über zehn Jahren plagen den Club große finanzielle Sorgen, immer wieder mussten Löcher gestopft werden. Kein Geld, keine Erfolge, noch weniger Geld, noch weniger Erfolge – die Abwärtsspirale drehte sich schneller und schneller, und dass sie nicht aufzuhalten war, lag auch daran, dass es immer wieder personelle Missgriffe gab. Folglich ist der ruhmreiche Verein schon länger nicht mehr gut genug für die obere Hälfte der Bundesliga, bereits in den beiden vergangenen Jahren wäre er beinahe abgestiegen. Jetzt könnte es soweit sein, was Hansi Schmidt – neben Brand, Joachim Deckarm, Erhard Wunderlich oder Andreas Thiel eine der Clublegenden, ziemlich aufregt: „In den letzten Jahrzehnten sind gravierende Fehler gemacht worden“, sagt Schmidt, 76, „und zwar von Leuten, die meinen, viel mehr zu sein, als sie sind. Man hat sich auf altem Lorbeer ausgeruht.“ Der doch längst verwelkt ist.

Nun ist alles andere als ausgeschlossen, dass der VfL Gummersbach einen ähnlichen Weg vor sich hat wie TuSEM Essen oder der TV Großwallstadt. Das Trio machte von 1978 bis 1991 die deutsche Meisterschaft unter sich aus (einzige Ausnahme: Grün-Weiß Dankersen/1977), jetzt droht ein Wiedersehen in der zweiten Liga. Was Gerd Hofele mit gemischten Gefühlen betrachtet. Den Geschäftsführer von Frisch Auf Göppingen motiviert das Ziel, den Traditionsverein zu führen, der den Weg in die Moderne am erfolgreichsten beschreitet. Nun scheint er wieder einen Konkurrenten hinter sich zu lassen. Hofele sagt aber auch: „Der VfL Gummersbach ist immer noch eine starke Marke, deren Werte der Bundesliga Kraft gegeben haben. Es ist ein Club, der auf jeden Fall fehlen würde.“ Das sieht Christoph Schindler ebenso.

Der Club verliert immer wieder hochkarätige Talente

Der frühere Kapitän des VfL Gummersbach ist seit Juli 2017 Sportchef des Altmeisters. Schindler (35) hat in dieser Zeit in Dirk Beuchler, Denis Bahtijarevic und Torge Greve schon drei Trainer beschäftigt, und es ist auch ihm nicht gelungen, ein vielversprechendes Team aufzubauen. Stattdessen verliert der VfL immer wieder hochkarätige Talente, darunter die Nationalspieler Julius Kühn, Paul Drux oder Simon Ernst. „Wir wollten am Ende dieser Saison besser dastehen, keine Frage“, sagte Schindler zuletzt der „FAZ“, „aber von müssen kann man nicht sprechen, weil der Verein in der Vergangenheit viele Fehler gemacht und mit Geld aus der Zukunft gelebt hat.“ Geld, das nun gefehlt habe. Schließlich schießt Tradition keine Tore. Die Historie des Vereins, meint Schindler, sei zugleich „Fluch und Segen. Segen, weil die Marke Gummersbach nach wie vor eine Riesenstrahlkraft hat. Und Fluch, weil alle Leute denken, dass so ein Verein doch besser dastehen müsste.“ Dabei steht er laut Schindler genau dort, wo er finanziell hingehöre. Was allerdings eine ziemlich geschönte Bilanz ist.

Aktuell arbeitet der VfL Gummersbach mit einem Etat von rund vier Millionen Euro. Damit befindet er sich im hinteren Mittelfeld der Bundesliga, verfügt aber über mehr als doppelt so viele Mittel wie Abstiegskonkurrent SG BBM Bietigheim. Aus Sicht des früheren Bundesliga-Trainers Rolf Brack ist deshalb klar, dass Fehler gemacht wurden. „Es gab zuletzt zu keiner Zeit personelle Kontinuität“, sagt der Experte, „das Tempospiel ist heute der zentrale Erfolgsfaktor im Handball. Den Trend, eine Abwehr mit schnellen, quirligen Rückraumspielern auszuhebeln, hat der VfL Gummersbach aber komplett verschlafen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es zum Klassenverbleib reicht.“

Lizenz für die zweite Liga

Was danach kommen würde? Zumindest hat der letzte Bundesliga-Dino mittlerweile die Lizenz für die zweite Liga sicher. „Es gab viele Traditionsvereine, die gesagt haben, sie überleben einen Abstieg. Viele von diesen gibt es nicht mehr“, sagt Sportchef Schindler, „deswegen ist so ein Abstieg definitiv eine Gefahr. Aber ich würde nicht sagen, dass sie existenziell wäre.“ Und wenn doch? Dürfte der Verein nicht auf Mitleid hoffen. Zumindest nicht von Frank Bohmann. „Der VfL Gummersbach muss Schritt halten“, sagt der Bundesliga-Geschäftsführer, „oder er muss weichen.“ Auch wenn sich der Handball dann eine neue Heimat suchen müsste.