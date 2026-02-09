Handball Verbandsliga: „Wir hatten immer das Gefühl, nah dran zu sein“

Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG präsentieren sich trotz 30:33-Niederlage stark gegen den Tabellenführer SG Degmarn/Oedheim.
Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG konnten den bisher ungeschlagenen Tabellenführer SG Degmarn-Oedheim zwar nicht bezwingen, präsentierten sich bei der 30:33 (14:20) - Heimniederlage jedoch stark und dürfen neues Selbstvertrauen schöpfen. Von vornherein war klar, dass ein Sieg gegen den Ligaprimus schwer zu realisieren sein würde. Dennoch meinte Trainerin Janine Zieker nach der Begegnung: „Schade, sie wären heute vielleicht sogar schlagbar gewesen.“ Und tatsächlich starteten die Bottwartälerinnen ordentlich in die Partie, auch wenn die Gäste mit 2:0 in Führung gingen. In der 9. Minute war die Zieker-Sieben beim Stand von 5:6 noch auf Tuchfühlung. Die nur mit acht Feldspielerinnen angereisten Oedheimerinnen schafften es jedoch immer wieder, sich abzusetzen. Zwischen der 10. und 15. Minute zog Degmarn-Oedheim mit fünf Treffern in Serie davon, sodass ein 7:13-Rückstand auf der Anzeigetafel stand.