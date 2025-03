Da haben die Wildcats des SV Leonberg/Eltingen aber mal ihre Krallen gezeigt: Der Handball-Verbandsligist besiegte im Spitzenspiel den Tabellenführer SG Weinstadt in dessen Halle vor 400 Zuschauern mit 23:22 (12:9). „Ein super Spiel“, jubelte SV-Trainerin Mona Binder, „jede Einzelne hat sich voll an den Matchplan gehalten.“

Mit der Revanche für die knappe 24:25-Niederlage aus dem Hinspiel haben sich die Wildcats die rechnerische Möglichkeit erhalten, noch an der SG in der Tabelle auf Platz eins vorbeizuziehen – Weinstadt hat nun zwei Minuspunkte, der SV deren vier. Jedoch scheint es nicht sehr wahrscheinlich, dass Weinstadt eine weitere Niederlage kassiert, zu überlegen tat die SG im Saisonverlauf auf. Einziger Gegner auf Augenhöhe waren die Leonbergerinnen.

Die Partie im Hexenkessel der Sporthalle Beutelsbach war in der Schlussphase an Dramatik kaum zu überbieten. Mona Binder nahm 27 Sekunden vor Schluss beim Stand von 22:22 eine Auszeit – die Wildcats setzten den abgesprochenen Spielzug erstklassig um und gingen durch Simona Schmaderer 23:22 in Führung. Acht Sekunden vor Schluss nahm die SG eine Auszeit, um den finalen Angriff zu besprechen. Doch die Leonberger Defensive hielt stand, der Wurf fand nicht den Weg ins Tor. „Wir sind sehr gut gestanden“, lobte die SV-Trainerin.

Sonderlob für Kilper und Wolf

Mona Binder stellte heraus, dass der Erfolg eine hervorragende und geschlossene Mannschaftsleistung gewesen sei, dennoch verteilte sie an Torhüterin Maike Kilper und Rückraumspielerin Julia Wolf ein Sonderlob. „Maike hat klasse gehalten, Julia vorne wie hinten geackert und gekämpft“, sagte die Wildcats-Trainerin, die am Saisonende ihre Zelte in Leonberg abbricht. SV Leonberg/Eltingen: Kilper, Thellmann; Schmaderer (5), Karwounopoulos (4/3), Wolf (4), Berkemer (2), Knapp (2), Thieme (2), Conzelmann (1), Klotz (1), Ridder (1), Thines (1), Ahlborn, Baric.