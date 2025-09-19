Handball-Verbandsliga: Was steckt hinter dem Team Neckar?

Vom Abstiegskandidaten zum Verbandsligisten: Team Neckar startet durch. Doch wer verbirgt sich hinter dem ominösem Namen?
Noch in der Hinrunde standen die Handballer des TV Mundelsheim kurz vor dem Abstieg. Doch in der Rückrunde drehte die Mannschaft vom damaligen Trainer Daniel Heidecker alles auf den Kopf: vom Tabellen-Schlusslicht rauf auf den Relegationsplatz – und schließlich gelang sogar der Aufstieg in die Verbandsliga. „So etwas schaffen nur ganz wenige Teams. Das zeigt, welch homogene Mannschaft das ist“, sagt Neu-Trainer Patrice Payer lobend.