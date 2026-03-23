Handball-Verbandsliga: Warum die Habo-Frauen mit keinem guten Gefühl in dreiwöchige Pause gehen

1 Trotz viel Kampf und Einsatz reicht es für Habo-Frauen nicht für Punkte. Foto: essigfoto.de

Kampfgeist allein reicht nicht damit sich die Handballerinnen der Habo Bottwar SG bei der HSG Strohgäu belohnen können.











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Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG mussten sich bei der HSG Strohgäu mit 27:28 geschlagen geben. Obwohl Trainerin Janine Zieker im Vorfeld betont hatte, dass ein Sieg keine Pflicht sei, zeigte sie sich nach der Partie verärgert: „Das ist hoch ärgerlich.“ Grund für ihren Unmut war vor allem die Schlussphase einer Begegnung, in der die Bottwartälerinnen über weite Strecken einem Rückstand hinterherliefen. Zur Halbzeit lagen sei mit 12:15 zurück. Dennoch bewies das Team Moral und knüpfte an das im letzten Heimspiel gewonnene Selbstvertrauen an. „Die Mädels haben sich nie aufgegeben“, lobte Zieker.