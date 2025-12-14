Handball-Verbandsliga: Unfassbare letzte Minute im Stadtderby

1 Die zehn Treffer von Felix Wente (mit Ball) reichen dem gastgebenden SV Fellbach nicht zum Sieg im Stadtderby. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des SV Fellbach geben das Verbandsliga-Spiel gegen den Stadtnachbarn TV Oeffingen in den finalen Sekunden noch aus der Hand und verlieren mit 32:33.











Joe Traub zog sich das Trikot über den Kopf und hätte es wohl am liebsten in die Hallenecke geworfen. Felix Wente schlich kurz nach dem Spielende ungläubig über das Feld, andere Handballer des SV Fellbach saßen auf der Bank und blickten ins Leere. Die beiden mit jeweils zehn Treffern besten Torschützen des Teams und ihre Mitstreiter konnten es nicht fassen, dass all ihre Mühen umsonst gewesen sein sollten. Doch die Anzeigetafel log nicht. Dort stand am Samstagabend das Endergebnis dieses aufreibenden Stadtderbys, das die Gäste des TV Oeffingen am Ende mit 33:32 (15:17) für sich entscheiden konnten. Die Fellbacher Handballer hatten dieses Verbandsliga-Spiel vor den rund 450 Zuschauern in der heimischen Zeppelinhalle tatsächlich noch aus den Händen gegeben. Eine Minute vor Schluss hatten sie bei einer 32:30-Führung den Sieg bereits vor Augen, verloren dann aber die Übersicht und mussten in der Folge zusehen, wie die Gäste aus Oeffingen mit ihren Fans feierten. „Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt“, sagte Tobias Unfried, der Trainer des TV Oeffingen.