Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen zittern sich zu einem Punkt

Die Verbandsliga-Handballer aus Ditzingen müssen sich in eigener Halle gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn nach extrem hoher Fehlerquote mit einem 27:27 begnügen.
Zweischneidig fällt die Bilanz von Trainer Dennis Zwicker bei der Analyse des Auftritts seiner Mannschaft beim 27:27 (12:15) gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn aus. „Wie das Spiel gelaufen ist, müssen wir nach einem Vier-Tore-Rückstand fünf Minuten vor Schluss mit dem einen Zähler zufrieden sein“, lautete der erste Teil seiner Erklärung.