Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen: Yannik Ruffner setzt dem Krimi die Krone auf

1 Es war ein extrem hartes Stück Arbeit für die TSF Ditzingen: Florian Ruoff (li.) in Anflug aufs Tor der Bottwar SG. Foto: Baumann/Alexander Keppler

In der Verbandsliga feiern die TSF Ditzingen mit dem 31:30 gegen die Bottwar SG den vierten Sieg in Folge – und Trainer Almir Mekic tut etwas, was er sonst strikt vermeidet.











Link kopiert



Als ein „Herzinfarkt-Spiel“ bezeichnete Trainer Almir Mekic das Gipfeltreffen zwischen seinen TSF Ditzingen und dem bisherigen Tabellenführer Handball Bottwar SG in der Verbandsliga. Es war eine Begegnung, die aus Sicht der Grün-Weißen alles zu bieten hatte: eine vermeintlich sichere Führung nach einer starken Endphase in der ersten Hälfte, eine drohende Niederlage bei Gleichstand und Ballbesitz für die Gäste 25 Sekunden vor Schluss und dann doch noch der Sieg durch einen Treffer von Yannik Ruffner in allerletzter Sekunde. „Das war kein Spiel für schwache Nerven, aber es zeigt, welche Moral in der Mannschaft steckt“, lobte Mekic.