Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen unterliegen trotz starker Torhüter-Paraden

1 Manchmal machtlos: TSF-Torhüter Michael Biehl Foto: Andreas Gorr

Das Ergebnis tat der guten Laune in der Sporthalle Glemsaue am Sonntag keinen Abbruch. Trotz der 30:31(17:15)-Niederlage gegen die bis zum letzten Spieltag um den Klassenverbleib kämpfende HSG Böblingen/Sindelfingen blickten Spieler und Offiziellen der TSF Ditzingen in zufriedene Gesichter, als Julian Schwab (Karriereende), Hannes Träger (studienbedingt), Nico Bauer (TVB Stuttgart III) und Antonio Glumac verabschiedet wurden. „Wir hätten die zwei Punkte gerne behalten, aber mit der Leistung können wir trotz der Niederlage zufrieden sein“, meinte Coach David Thomitzni.