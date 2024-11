Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen sind nicht zu stoppen

1 Der Ditzinger Nick Bohnen (Mi./im Spiel gegen die Bottwar SG) zeigte gegen den TSV Bönnigheim eine besondere Leistung mit neun Toren. Foto: Andreas Gorr

Die TSF Ditzingen bleiben in der Verbandsliga auf dem Weg nach oben. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart gelang den Grün-Weißen der dritte Sieg in Folge – mit 35:33 (14:15) beim bisherigen Primus TSV Bönnigheim. „Ich kann nur den Hut davor ziehen, wie die Mannschaft in Abwehr und Angriff gekämpft hat“, lobte Trainer Almir Mekic seine Mannen.