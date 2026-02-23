Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen schrammen knapp an einem Punkt vorbei

In der Verbandsliga leistet das Team aus Ditzingen beim Tabellenzweiten TV Oeffingen lange erbitterte Gegenwehr und unterliegt erst in der Schlussphase mit 25:27.
Anders als bei der klaren Heimniederlage im Hinspiel (19:27) haben die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen Aufstiegsanwärter TV Oeffingen im Rückspiel Paroli geboten. Die Grün-Weißen schnupperten lange an zumindest einem Punkt, ehe sich der Tabellenzweite in den letzten Minuten absetzen konnte und am Ende einen 27:25(12:14)-Sieg feierte. „Es war ein wirklich gutes Auswärtsspiel von uns, am Ende hat uns vielleicht die Cleverness gefehlt“, sagte Trainer Dennis Zwicker.