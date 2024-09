TSF Ditzingen schenken zu viele Bälle her

1 Ein Dutzend Treffer für die TSF Ditzingen gegen Neckarsulm: Finn Graykowski Foto: Andreas Gorr

Die Verbandsliga-Handballer verlieren auch das zweite Saisonspiel mit 27:32 bei der Sportunion Neckarsulm. Trainer Almir Mekic findet deutliche Worte für die vermeidbare Niederlage.











Link kopiert



Man ist geneigt, den Butler James aus dem Silvester-Klassiker „Dinner for one“ zu zitieren: „Same procedure as last year“. Nur dass sich bei den Verbandsliga-Handballern der TSF Ditzingen die Ereignisse nicht im Jahres-, sondern im Wochenrhythmus wiederholen.