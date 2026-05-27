Sven Kaiser wird neuer Trainer beim Handball-Verbandsligisten TSF Ditzingen – der ehemalige Drittliga-Spieler muss dabei ein weitgehend neues Team formen.
„Bitte kommt auch in der nächsten Saison wieder so zahlreich in die Halle, die neue junge Mannschaft braucht euch.“ Dies waren die Worte von Yannick Hüther nach dem letzten Saisonspiel gegen die SF Schwaikheim, nach dem sich der Spielmacher ebenso wie fünf weitere Routiniers in den Handball-Ruhestand verabschiedeten. Es dürfte einer der größten personellen Umbrüche der vergangenen Jahre bei den TSF Ditzingen sein, denn der Abgang der langjährigen Korsettstangen soll nach den Planungen des Sportlichen Leiters David Thomitzni überwiegend durch jugendliche Frische aufgefangen werden.