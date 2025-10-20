Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen nehmen die Hürde in Mössingen

Die Verbandsliga-Handballer gewinnen bei der Spvgg Mössingen mit 35:23 und setzen sich an der Tabellenspitze fest. Trainer Dennis Zwicker muss aber gleich einige Akteure ersetzen.
Die Handballer der TSF Ditzingen haben auch das vierte Saisonspiel mit Bravour gemeistert und sich beim heimstarken Team der Spvgg Mössingen deutlich mit 35:23 (16:6) durchgesetzt. „Mössingen hat sich trotz des hohen Rückstands und angepeitscht von den Zuschauern bis zum Schluss nicht aufgegeben“, zollte Ditzingens Coach Dennis Zwicker dem Gegner Respekt.