Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand

Die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen haben anstrengende Wochen in der Vorbereitung hinter sich – der neue Coach Dennis Zwicker beweist Improvisationstalent.

Wie viele andere Handballvereine stehen auch die TSF Ditzingen in den Sommerferien vor dem Problem, dass viele Hallen geschlossen sind, da sie von städtischer Hand betrieben werden. Von daher ist Trainer-Rückkehrer Dennis Zwicker überaus glücklich, dass er mit seinen Handballern seit Ende Juni nunmehr sechs Wochen lang in der Halle an den handballerischen Grundlagen arbeiten konnte.

Vor jedem Training standen Athletikeinheiten auf dem Programm, um Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer zu stärken. Und glücklich ist Zwicker auch, wie gut die Mannschaft mitzieht. „Wir hatten eine sehr hohe Trainingsbeteiligung, 14 bis 15 Spieler waren eigentlich immer dabei“, lobt der neue TSF-Coach, der zudem eine engere Verzahnung mit der zweiten Mannschaft anstrebt.

Dennis Zwicker: Vom Kapitän zum Interimstrainer und nun Chefcoach des Verbandsligisten aus Ditzingen. Foto: Andreas Gorr

Da es sich im August auch schwierig gestaltet, Trainingseinheiten bei befreundeten Vereinen in deren Hallen zu bekommen, verlegt Dennis Zwicker – nach einer Woche Pause in der ersten Augustwoche – das Training kurzerhand ins Freie. „Im Sand kann man sehr anstrengende Athletikeinheiten machen“, erklärt er mit einem Schmunzeln. Aber Dennis Zwicker wäre nicht der Trainer mit dem besonderen Charisma, wenn er nicht auch für Abwechslung sorgen würde. „Natürlich soll das alles auch Spaß machen“, fügt er hinzu und kündigt Beach-Handball-Einheiten in Bietigheim-Bissingen und Beachvolleyball auf diversen Spielfeldern an – auch in Ditzingen.

Völlig unproblematisch hat sich nach Zwickers Empfinden die Integration der fünf Neuzugänge in den Kader gestaltet. „Sie sind sehr offen empfangen worden“, erzählt er. Zufrieden ist er auch mit dem Stand der Genesung bei den drei Langzeitverletzten: Yannik Ruffner kann nach seiner Ellenbogenoperation den Arm im Training wieder voll belasten und macht alle Einheiten mit.

Malte Bartels hat seinen Kreuzbandriss überwunden und das Knie macht keine Probleme mehr. Foto: Andreas Gorr

Auch Malte Bartels ist nach seinem Kreuzbandriss seit einiger Zeit schon wieder dabei, ohne dass Probleme am Knie auftreten. Ein wenig Geduld muss noch Nick Bohnen nach seiner Kreuzband- und Meniskusoperation an den Tag legen. „Er ist derzeit noch in der Reha, liegt aber voll im Zeitplan“, erläutert Coach Zwicker.

Ergebnis bei Testspielen nicht so wichtig

Zwei Testspiele haben die Ditzinger Handballer bislang im Rahmen der Saisonvorbereitung absolviert. Beim Landesligisten Hbi Feuerbach/Weilimdorf gab es nach leichten Startschwierigkeiten einen deutlichen 36:21-Erfolg. „Das Ergebnis ist mir gar nicht so wichtig“, stellt Zwicker klar. Entscheidend für ihn war, dass seine Mannschaft die besprochenen Inhalte umgesetzt hat und traditionell stark in der Abwehr gestanden ist, gut umgeschaltet hat, und sich im Angriff wenige technische Fehler geleistet hat.

Die vollständige Genesung von Nick Bohnen wird noch einige Zeit beanspruchen. Foto: Andreas Gorr

Das zweite Testspiel beim höherklassigen TV Flein endete mit einer knappen 26:27-Niederlage. Auch in diesem Spiel überwog beim TSF-Trainer die Zufriedenheit. „Auch hier haben wir wieder zehn bis 15 Minuten Probleme gehabt, in die Partie zu kommen. Aber vor allem die Abwehr hat erneut eine starke Leistung geboten“, bilanziert der einstige TSF-Kapitän.

Nach der Pause folgen im August pro Woche zwei weitere Testspiele für die Ditzinger – alle auswärts, ein probates Mittel angesichts der Hallenproblematik. Auch der Blick auf die neu zusammengestellte Verbandsliga, die voraussichtlich Ende September startet, erfüllt Dennis Zwicker mit Vorfreude: „Es ist eine spannende Zusammensetzung aus bekannten Teams wie Schwaikheim und Ludwigsburg und neuen unbekannten wie Freudenstadt und Rottweil“, blickt er voraus.