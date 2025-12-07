Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen beenden die schwarze Serie mit 37 Treffern

In der Verbandsliga überrollen die Ditzinger nach sechs erfolglosen Partien den überforderten SV Remshalden dank einer starken Abwehrleistung mit 37:20.
Endlich konnten sie sich wieder zum obligatorischen Siegertänzchen an der Mittellinie versammeln: Mit großer Erleichterung nach sechs Partien ohne Sieg in Folge in der Verbandsliga hüpften die Spieler in Grün und Weiß nach dem deutlichen und in dieser Höhe verdienten 37:20 (20:8)-Heimsieg gegen den SV Remshalden in der Sporthalle Glemsaue. „Diese zwei Punkte haben wir dringend gebraucht. Und jetzt müssen wir genau so weitermachen“, forderte TSF-Trainer Dennis Zwicker nach dem vierten Sieg im elften Saisonspiel.