Handball Verbandsliga: Torhüterin Lani Gronwald zurück zu den Wildcats

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen freuen sich über die Rückkehr von Lani Gronwald zum Verbandsligisten für die kommende Saison. Die 21 Jahre alte Torhüterin, die ihre Laufbahn in Leonberg begann, wird wieder an einer vertraute Wirkungsstätte agieren, denn das Sportzentrum ist ihr bestens bekannt. Sie füllt die Lücke, die durch den Weggang von Luisa Thellmann zur HSG Leinfelden-Echterdingen entstanden ist.

Lani Gronwald spielte beim SV bis zur B-Jugend, bevor sie den nächsten Schritt wagte und zur Hbi Weilimdorf/Feuerbach wechselte, um in der Regionalliga Erfahrung zu sammeln. Anschließend folgte der Wechsel in die A-Jugend-Bundesliga zu Frisch Auf Göppingen. Nach der Jugend führte sie ihr Weg zunächst zur HC Schmiden/Oeffingen, ehe sie zur laufenden Saison zu Frisch Auf Göppingen II in die Regionalliga zurückkehrte.

Gronwald im U-20-Team der USA

Auch international sammelte Gronwald Erfahrung: 2024 war sie Teil der U-20-Nationalmannschaft der USA bei der WM in Nordmazedonien, das Team führte sein Vorbereitungscamp in Leonberg durch. „Wir freuen uns sehr, dass Lani den Weg zu uns gefunden hat“, sagt Handball-Chef Matthias Groß, „sie bringt ein enormes Entwicklungspotenzial mit und hat wertvolle Erfahrungen, die unserem Team weiterhelfen werden.“