Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Sonntag die Gäste der HSG Böblingen/Sindelfingen, der TV Oeffingen spielt gegen die HSG Rottweil.
Der Abwehrspezialist Cedric Freudenreich fehlt bei den Handballern des SV Fellbach nun schon seit zwei Spielen. Dennoch ist die Mannschaft um den Trainer Frank Schmid in der Verbandsliga erfolgreich, hat nach der Auftaktniederlage beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen die beiden jüngsten Spiele – insgesamt gar fünf nacheinander – gewonnen. Das liegt auch daran, dass Felix Wente, Luca Spiertz und Felix Mergenthaler ihre Arbeit im Innenblock ausgesprochen gut erledigen und sich der Ausfall von Cedric Freudenreich deshalb nicht so sehr bemerkbar macht. Gut möglich, dass der 25-Jährige im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr, Zeppelinhalle) gegen das Team der HSG Böblingen/Sindelfingen wieder ins Aufgebot des SVF zurückkehrt.