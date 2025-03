Handball-Verbandsliga: SV Fellbach: Vom Nicht-Handballer zum Vollblut-Ehrenamtlichen

Am Samstag um 20 Uhr empfangen die Handballer des SV Fellbach in der Zeppelinhalle die Handballregion Bottwar SG zum Verbandsliga-Duell. Mit dabei sein wird – wie bei jedem Heimspieltag – natürlich auch wieder Ralf Hahn. Zwar ist der 57-Jährige nicht als Akteur auf dem Spielfeld gefordert, sein Tätigkeitsfeld erstreckt sich ansonsten aber wahrscheinlich auf den gesamten Sporthallenbereich.

Schon lang vor der Ankunft der Aktiven um Trainer Frank Schmid ist der Fellbacher in der „Zeppe“ im Einsatz – ohne den emsigen Ehrenamtlichen wäre ein Heimspieltag der Handballabteilung nahezu undenkbar. Ralf, besser gesagt „Ralle“, wie er von fast allen im Verein genannt wird, ist der erste, der Stunden vor dem ersten Spiel die Halle aufschließt – und der sie Stunden nach dem letzten Spiel auch wieder abschließt. An Doppelspieltagen ist der Unermüdliche auch Samstag und Sonntag von frühmorgens bis spätabends im Dauereinsatz. „Der Ralle ist für unsere Abteilung ein unverzichtbarer Helfer, der sich weit über das übliche Maß hinaus ehrenamtlich engagiert. Auch als Mensch schätze ich ihn unwahrscheinlich“, sagt Dieter Pfeil über den 57-Jährigen. Der Abteilungsleiter ist sehr dankbar für die riesige Unterstützung, die bei den meisten anderen Vereinen auf mehreren Schultern verteilt wäre. Ralf Hahn kümmert sich nicht nur um die Organisation und den Ablauf der Bewirtung und schmiert die ersten Brötchen selbst, bis die Spielereltern für den Thekendienst eintrudeln, sondern auch um alles, was mit Koordination und Organisation von Spieltagen sonst noch so anfällt: Die Halle spielbereit machen, Werbebanden auf- und abhängen, Technik vorbereiten und vieles mehr. Allein die Thekendiensteinteilung liegt in der Verantwortung von Ex-Frau Silvia.

Alles begann als „Fanbeauftragter“

Dabei hatte Hahn bei den Handballern ursprünglich nur die Aufgabe übernommen, die Fankultur etwas aufzubauen. „Im Lauf der Jahre kam dann irgendwie immer mehr dazu,“ erinnert sich der Fellbacher, der als ehemaliger Spielervater von Sohn Tim die ersten ehrenamtlichen Einsätze in der „Zeppe“ geleistet hat. Inzwischen ist Ralf Hahn, der nebenbei auch noch in der Fußball-Abteilung bei der Bewirtung hilft, bereits seit mehr als zwölf Jahren ehrenamtlich bei den Handballern aktiv. Und das, obwohl er selbst in seinem Leben kein einziges Handballspiel bestritten und nur zwei Handball-Trainingseinheiten – mit mäßiger Begeisterung – mitgemacht hat. „Ich war zweimal im Training und da hat es mir nicht gefallen, deshalb bin ich zum Tischtennis gegangen“, bekennt der Fellbacher offen. Später ist er dann zum Volleyball gewechselt, wo er neben der aktiven Laufbahn auch eine als Stimmungsmacher auf der Tribüne einschlug. Für gute Stimmung sorgte Ralf Hahn auch in den Hochzeiten der Fellbacher Handballer, als teilweise noch mit zwei Bussen zu den Auswärtsspielen gefahren wurde. Vor allem an das Aufstiegsspiel in die damalige Württemberg-Liga bei der SG Leonberg-Eltingen denkt er gerne zurück. „Damals haben wir denen ihren gesamten Essens- und Getränkevorrat vernichtet, sie mussten an der Tankstelle Nachschub holen“, erzählt er lachend.

Die Zeiten, in denen die Fellbacher Fans eine Sporthalle stimmungsmäßig zum Beben brachten, sind indes längst vorbei. Eine Entwicklung, die Ralf Hahn nicht kalt lässt: „Klar, das tut schon ein bisschen weh, wenn man sieht, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat.“ Aufgeben oder zurückrudern in herausfordernden Zeiten ist für Ralf Hahn jedoch keine Option: „Es macht Spaß, wenn wir zusammen Bewirtung machen“, erklärt er. „Außerdem ist es eh schon schwer, Helfer zu finden, die das auf Dauer ehrenamtlich machen, ich mache es für den SV Fellbach“.