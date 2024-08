Handball-Verbandsliga: SV Fellbach: Ein Ur-Schwaikheimer beim Absteiger

1 Der neue Trainer Frank Schmid bereitet die Handballer des SV Fellbach auf die Saison in der Verbandsliga vor. Foto: Maximilian Hamm

Der 46-jährige Frank Schmid, aufgewachsen und jahrelang in der sportlichen Verantwortung bei den Sportfreunden, leitet nun die Handballer des Absteigers in der Verbandsliga an.











Link kopiert



Die Handballer des SV Fellbach sind am Ende der vergangenen Saison als Tabellenletzte aus der Württemberg-Liga abgestiegen – gemeinsam mit dem Vorletzten SF Schwaikheim. Frank Schmid hat im Laufe der Runde beide Teams intensiv verfolgt. Bis zum November 2023 war er in der sportlichen Verantwortung bei den Sportfreunden Schwaikheim gewesen, und im Februar dieses Jahres hat er sich mit den SVF-Verantwortlichen um den Abteilungsleiter Dieter Pfeil über ein Engagement für die neue Runde verständigt. Diese beginnt am Wochenende 21./22. September. Dann in der Verbandsliga. Dann folgt auch bald ein Wiedersehen mit den Handballern der SF Schwaikheim.