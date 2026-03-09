Handball Verbandsliga: Schreckgespenst Sandelmann narrt die TSF Ditzingen

In der Verbandsliga unterliegen die Handballer aus Ditzingen bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn mit 24:32 – die harzfreie Halle und der SG-Torjäger machen den TSF den Garaus.
Nach den Niederlagen gegen die Topteams TV Oeffingen und TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen haben die Handballer der TSF Ditzingen bei der Aufgabe bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn nicht in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Grün-Weißen unterlagen in der wegen des Harzverbots gefürchteten Halle in Freudenstadt dem Tabellennachbarn mit 24:32 (13:16), der sich bis auf einen Zähler an die TSF heranschob.