Handball Verbandsliga Relegation: Warum die Habo-Teams doppelt trauern

Sowohl die Frauen als auch die Männer der Habo Bottwar SG verpassen in der Relegation den Aufstieg in die Handball-Oberliga.

Die Freude über den 37:32 (15:17) Heimsieg bei den Verbandsliga-Männern der Habo Bottwar SG hielt sich am Sonntagabend stark in Grenzen. Zwar war ein Sieg im zweiten Entscheidungsspiel gegen den badischen Oberligisten Wölfe Plankstadt das vorab besagte Ziel gewesen, doch die Enttäuschung über den damit verpassten Aufstieg und das zu hoch verlorene Hinspiel (26:40) wirkten noch nach. „Es hätte im Hinspiel nicht so deutlich sein müssen“, sagte Cheftrainer Jan Diller enttäuscht.

Dabei müssen die Buffalos die Lage realistisch einschätzen. Mit Platz drei in der Verbandsliga lag die Diller-Sieben weit über dem eigentlichen Soll. Und mehrfach hatte der Coach proklamiert: „Die Relegation ist das absolute Sahnehäubchen. Nichts muss, alles kann.“ Nun allerdings trauert der Verbandsligist stark dem Sahnehäubchen hinterher. Dabei zeigte auch die Begegnung in der Wunnensteinhalle, dass die Wölfe Plankstadt zurecht eine Liga höher spielen.

Männer lassen „Sahnehäubchen“ aus

Die Hausherren starteten gut in die Partie. Mit 7:4 lag man nach zehn Spielminuten vorne. Doch die Gäste aus Plankstadt brachten schnell ihre Qualität auf die Platte. Nach einer Viertelstunde hatte der badische Oberligist auf ein 8:9 gedreht. Eng umkämpft ging es bis zur Halbzeitpause weiter. Die Buffalos waren zwar dran, konnten das Spiel aber nicht in die Hand nehmen. Mit einem knappem 15:17-Rückstand ging es für Diller´s Sieben in die Kabine.

In den zweiten 30 Minuten gelang nach 39. Minuten der 21:21-Ausgleich. Nach 49 Minuten drehten die Hausherren die Partie und sicherten erstmals eine Führung von drei Toren (30:27). Der Wille, das Spiel vor heimischem Publikum zu gewinnen, war bei der Diller-Sieben eindeutig gegeben. Die Bottwartäler zeigten sich im Angriff deutlich präsenter und holten sich verdient den 37:32-Heimsieg. „Es war ein ordentliches Spiel und alle konnten sich noch einmal gut präsentieren“, sagte Jan Diller und zog sein Fazit zu den Aufstiegsspielen: „Dieses Mal waren wir im Angriff deutlich besser, aber es hat nicht gereicht. Die Qualität bei Plankstadt ist da, trotzdem sind wir enttäuscht, dass wir nicht das Maximale herausholen konnten.“ Trotz der vergebenen Chance will das Team positiv in die fünfwöchige Sommerpause bis Anfang Juli gehen. „Wir sind dankbar für die tolle Saison und freuen uns alle auf die Pause“, sagte Trainer Jan Diller.

Mara Schäufele (links) muss wie die anderen Habo-Frauen den verpassten Aufstieg verdauen. Foto: Avanti

Hängende Köpfe zum Saisonabschluss gab es auch bei den Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG. Nach der 21:24 (14:14) – Niederlage beim badischen Oberligisten TuS Helmlingen war die Mannschaft um die scheidende Trainerin Kornelia Baboi traurig. Obwohl sich das Verbandsliga-Team nach einem anfänglichen Rückstand von fünf Toren wieder zurückkämpfte, ließen die Bottwartälerinnen insgesamt zu viel liegen und verloren den Aufstiegskampf bitter. Die Gastgeberinnen starteten gut in die Begegnung. Die Baboi-Sieben geriet früh in einen 6:10-Rückstand. Nach einer Viertelstunde legte die Trainerin gar die grüne Karte auf den Tisch, um sich mit ihrem Team erneut zu besprechen. Nach einem 10:13-Rückstand nach 24 Minuten glich die Baboi-Sieben vier Minuten später zum 13:13 aus. Mit 14:14 ging es in die Pause. Bis dato zeigte sich die Abwehr sehr gut, doch im Angriff hätte der Verbandsligist treffsicherer sein müssen.

Die zweite Spielhälfte zeigte sich ähnlich umkämpft. „Die Mädels haben wirklich alles gegeben“, betonte auch die Trainerin. In der 44. Minute hatten die Bottwartälerinnen beim 17:18 lediglich einen Treffer weniger auf dem Konto. Dann musste Saskia Zink das Spielfeld verlassen und fiel aufgrund einer Wunde über dem Auge aus. Ab da gelang die Abwehrarbeit nicht mehr so gut. Die Gastgeberinnen zogen abermals auf vier Tore auf 18:22 davon.

Frauen fehlt eine „Winzigkeit“

Ein weiteres Mal kämpfte sich die Baboi-Sieben auf zwei Treffer zum 21:23 heran. Doch mehr war einfach nicht drin. Die Hausherrinnen – natürlich auch beflügelt durch den Heimvorteil - erkämpften sich noch ein Tor. Die Bottwartälerinnen konnten sich keine Chancen mehr verschaffen und unterlagen mit 21:24 beim TuS Helmlingen. Damit war der Klassenerhalt für den Gastgeber gesichert. Dem Baboi-Team gelang zum Abschluss leider kein Aufstieg.

„Am Ende hat eine Winzigkeit gefehlt“, sagte die Trainerin enttäuscht und ergänzte: „Es ist sehr schade, sollte wohl aber einfach nicht sein.“ Kornelia Baboi tat die Niederlage weniger für sich als für die Mannschaft leid. In ihren Schlussworten erinnerte sie aber wie der Kollege Diller an die gelungene Saisonleistung: „Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt und ich bin richtig stolz auf die Mannschaft.“