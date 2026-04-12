Handball-Verbandsliga: Punkt in Neckarsulm – Habo SG gelingt eine kleine Überraschung

Die Verbandsliga-Männer aus dem Bottwartal holen am Samstag trotz ausgedünnten Kaders einen Punkt bei der Sport-Union Neckarsulm.
Die Verbandsliga-Männer der Habo SG haben am Samstagabend bei der Sport-Union Neckarsulm ein 38:38 (20:14)-Unentschieden erzielt und damit einen weiteren Punkt im Saisonendspurt mitgenommen. Letztendlich spiegelte die Partie das Hinspiel wider: Nach einer guten ersten Halbzeit ließen bei den Buffalos in der zweiten Hälfte die Kräfte nach. „Den Punkt nehme ich gerne mit“, zeigte sich Habo-Coach Jan Diller zufrieden – vor dem Spiel war der Punktgewinn aufgrund des dünnen Kaders – sogar Moritz Schädlich und Marco Degen nahmen extra auf der Bank Platz – nicht unbedingt zu erwarten gewesen.