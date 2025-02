Handball Verbandsliga: Packende Partie nimmt für Habo SG ein gutes Ende

1 Rosalie Wagner erzielte am Ende einen entscheidenden Treffer. Foto: Archiv (avanti)

Die Verbandsliga-Frauen aus dem Bottwartal entscheiden das Mittelfeldduell am Sonntagabend gegen die HSG Heilbronn kurz vor dem Ende für sich.











Trotz eines Fehlstarts haben die Frauen der Habo SG am Sonntagabend zuhause in Großbottwar gegen den Tabellennachbarn HSG Heilbronn gewonnen und damit das Duell im Tabellenmittelfeld für sich entschieden. In der Wunnensteinhalle stand es nach sechs Minuten bereits 1:5, zudem kassierte Linda Zimmermann eine Zeitstrafe. Grund genug für Trainerin Kornelia Baboi, die erste Auszeit zu nehmen. Und tatsächlich besserte sich die Habo in der Folge, verkürzte auf 6:8 (15.). Die Gäste aus Heilbronn zogen zwar noch einmal auf 10:6 davon (17.). Doch auch diesmal ließen sich die Buffalos nicht abschütteln. Im Gegenteil: Neun Minuten später stand es 11:11-unentschieden.