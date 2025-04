Handball Verbandsliga: Ohne Klebstoff wird das Duell zur Kopfsache

1 Auch an Torfrau Jasmin Schweizer stellt das Spiel ohne Harz besondere Anforderungen. Foto: Baumann

Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG fahren zum Auswärtsduell zum VfL Nagold und müssen im Spiel ohne Harz auskommen.











Abermals am Sonntag müssen die Frauen der Habo Bottwar SG in dieser Woche antreten. Dieses Mal steht eine Auswärtsspiel (16 Uhr) beim VfL Nagold auf dem Spielplan. Die Begegnung bietet eine gewisse Brisanz, zumindest für die Verbandsliga-Mannschaft um Trainerin Kornelia Baboi. Denn in der Bächlenhalle in Nagold herrscht Harzverbot. Deshalb muss die Baboi-Sieben in dieser Partie ohne den geliebten Klebstoff auskommen.