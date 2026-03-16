Handball Verbandsliga Männer: Schmerzhafte Niederlage für Team Neckar

1 Nach der bitteren Niederlage in der Schlussminute ist Team-Neckar-Coach Patrice Payer jetzt auch als Psychologe gefragt. Foto: essigfoto.de/archiv

Die Verbandsliga-Handballer von Coach Patrice Payer verlieren gegen die HSG Walzbachtal in der Schlussminute.











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Team Neckar hat in der Käsberghalle in Mundelsheim eine sehr bittere 22:23 (11:10)-Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Patrice Payer verlor quasi mit dem Schlusspfiff. Dabei startete man gut in die Partie, überzeugte vor allem mit einer starken Abwehrarbeit. Auch Keeper Andre Schmidt schnappte sich zahlreiche Bälle weg. In den ersten acht Minuten gelangen den Gastgebern aber selbst auch nur zwei Treffer – beide per Siebenmeter – dennoch führte Team Neckar nach neun Minuten mit 3:0. Nach einer Viertelstunde stand noch eine 7:3-Führung auf der Anzeigetafel. Bis zum Stand von 9:4 nach 20 Minuten lief es bei den Hausherren. Doch die mangelnde Chancenverwertung ließ die Gäste aus Walzbachtal immer besser ins Spiel kommen. Zur Halbzeit lag Team Neckar nur noch mit 11:10 in Führung.