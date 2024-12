Handball Verbandsliga: Leonberger Wildcats liefern Pflichtsieg ab

1 Simona Schmaderer war mit acht Treffern erfolgreichste Torschützin beim SV Leonberg/Eltingen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen siegen beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen mit 31:14. Rückraumspielerin Layla Delic fällt mit Kreuzbandriss aus.











Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen haben nach der 24:28-Niederlage in der Vorwoche gegen den HC Oppenweiler/Backnang wieder in die Erfolgsspur gefunden: Der Verbandsligist schlug den TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen souverän mit 31:14 (17:9) und untermauerte Platz zwei in der Tabelle. „Es war der von mir erwartete Sieg und die Rehabilitation für die Niederlage davor“, sagte Trainerin Mona Binder.