Handball-Verbandsliga: Konsequentes Überzahlspiel bringt Habo-Männern den Auswärtssieg

Beim Württembergliga-Absteiger SV Fellbach holte sich die Habo SG am Samstagabend vor 150 Zuschauern in der Zeppelinhalle einen hart erarbeiteten und verdienten 31:27 (11:12)-Auswärtssieg. Mit einem gut ausgearbeiteten Sieben-gegen-Sechs-Spiel gelang es den Buffalos, die Verbandsligapartie Mitte der zweiten Halbzeit in die Hand zu nehmen und der Favoritenrolle gerecht zu werden. „Es war nicht die beste Leistung, aber wir haben es verdient nach Hause geschaukelt“, zog Habo-Trainer Jan Diller sein Fazit.

Der Start in die Begegnung gelang der Habo nicht gut. In der Abwehr zeigten sich die Buffalos zunächst etwas zu zaghaft und in der Offensive leisteten sich die Bottwartäler ein paar einfache Fehler. Zu oft nahmen sie sich keine guten Würfe und versuchten zu schnell zum Abschluss zu kommen. Bis zu 10. Minute zog Fellbach auf 5:2 davon. Chef-Coach Diller berief daraufhin eine Mannschaftsbesprechung ein.

Zunächst zogen die Hausherren noch auf eine 9:4-Führung bis zur 17. Minute davon. Dann gelang es der Diller-Sieben, sich langsam zu stabilisieren. Vor allem in der Abwehr hatten die Buffalos nun einen besseren Zugriff. Aber auch im Angriff gelang es ihnen endlich, die einfachen Tore zu landen. In Personalie von Christof Ziegler, Jonathan Siegler und Max Körner verkürzte die Habo auf einen 8:10-Rückstand (25.). In der 27. Minute war es erneut Siegler, der den 10:11-Anschlusstreffer landete. Mit insgesamt neun Toren durfte sich Siegler später Top-Torschütze des Spiels nennen. „Da Fellbach Marc Pflugfelder aus dem Spiel genommen hat, haben wir Joni Siegler immer wieder in die Entscheidung geschickt, was super funktionierte“, erklärte Diller zufrieden.

Die zweite Hälfte zeigte sich ebenso eng umkämpft. Die Buffalos kamen mit ihrem Sieben-gegen-Sechs-Spiel – das sie bis zur 60. Minute durchzogen – immer besser in den Fluss. Es gelang den Bottwartälern gekonnt einen ihrer Spieler freizuspielen. So arbeiteten sich die Buffalos bis zur 45. Minute eine 22:20- und zur 49. Minute eine 25:22-Führung heraus. In der Crunch-Time hatte die Habo die Partie endgültig in der Hand und trug das Spiel zum 31:27-Auswärtssieg verdient nach Hause. Mit diesen zwei gewonnenen Punkten führt die Habo Bottwar SG die Verbandsliga-Tabelle nun wieder an.

Habo SG: Bast, Wien – Auracher (4), Beiermeister, Körner (2), Storz (4), Siegler (9), Schuster, Schädlich (1), Pflugfelder (3), Mustata (4), Schäfer (1), Ziegler (3).