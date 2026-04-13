Handball Verbandsliga: Klassenerhalt – aber die TSF Ditzingen machen es unnötig spannend

Handball-Verbandsligist gewinnt beim Kellerkind SV Remshalden knapp mit 31:30 und sichert sich rechnerisch den Klassenverbleib. Trotzdem ist Trainer Zwicker nicht zufrieden.
Als Malte Bartels gut fünf Minuten vor der Schlusssirene zur 31:27-Führung der TSF Ditzingen in der Remshaldener Stegwiesenhalle getroffen hatte, schienen die Grün-Weißen endgültig eine lange offene Partie auf die Siegerstraße gebracht zu haben. Doch in der Schlussphase wurde die Begegnung aus Ditzinger Sicht noch einmal unnötig spannend, weil den Gästen in der Folge kein einziges Tor mehr gelang.