Handball-Verbandsliga: Jürgen Buck wird Trainer der Habo SG

Der 58-Jährige ist der Neue Alte bei der Spielgemeinschaft im Bottwartal und wird ab Sommer die Verbandsliga-Männer coachen.
Wenn bei der Habo SG über Handball gesprochen wird, fällt sein Name fast automatisch: Jürgen Buck. Seit Jahrzehnten ist er eine feste Größe in der regionalen Handballszene – als Spieler, Trainer, Jugendförderer und auch Impulsgeber. Denn sein Engagement reichte immer weit über die Seitenlinie hinaus. Nun kehrt Jürgen Buck nach sechs Jahren Pause auf die Trainerbank zurück und übernimmt im Sommer die Verbandsliga-Männer von Jan Diller.