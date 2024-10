Handball Verbandsliga: Jähes Ende der Erfolgswelle für die Buffalos

1 Alexander Schäfer (Mitte) steuerte drei Treffer bei – für zwei Punkte reichte es aber nicht. Foto: Avanti/Ralf Poller/Avanti/Ralf Poller

Siegesserie der Handballer der Habo Bottwar SG reißt beim 25:32 im Heimspiel gegen den TSV Altensteig











Am Samstagabend gelang es dem Verbandsliga-Team der Habo Bottwar SG nicht, an die Leistung der Vorwochen anzuknöpfen. Beim Heimspiel in der Bottwartalhalle in Steinheim-Kleinbottwar unterliegen die Männer dem konstanteren Team des TSV Altensteig mit 25:32 (12:18) . Zunächst zeigte sich die Begegnung recht ausgeglichen. Nach knapp einer Viertelstunde lagen die Teams mit 6:6 noch gleichauf. Doch bereits in dieser Phase wurde deutlich, dass dem Gastgeber durchweg zu viele technische Fehler unterlaufen. Bis zur 23. Minute konnte die Sieben von Jan Diller dennoch mit 11:12 Treffern dranbleiben. Nach einer Auszeit des TSV Altensteig legten die Gäste allerdings einen 5:0-Torelauf hin. So gingen die Buffalos mit einem 12:18 in die Pause.