Handball-Verbandsliga: Habo-Spiel auf Augenhöhe endet remis

1 Wermutstropfen: Philipp Storz musste verletzt ausgewechselt werden. Foto: Archiv (avanti)

Die Verbandsliga-Männer der Habo SG erarbeiten sich einen Punkt beim Aufsteiger SG Hofen/Hüttlingen.











Beim Rückrundenauftakt in der Verbandsliga am Samstagabend in Aalen-Wasseralfingen erkämpften sich die Männer der Habo SG mit einem 34:34 (18:18) einen weiteren Zähler. Keiner der beiden Mannschaften gelang es, ihre Stärken in dieser – nach der Winterpause eher typischen – etwas unklaren ersten Partie voll auszuspielen und sich abzusetzen. „Wir sind mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden“, sagt Trainer Jan Diller. Gerne hätte er natürlich beide Punkte mitgenommen, doch ein paar Lücken zu viel in der Abwehr und zahlreiche Zeitstrafen erlaubten den Buffalos nicht, das Spiel in die Hand zu nehmen.