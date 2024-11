1 Die Habo SG um Julia Zerweck (rechts) soll gegen Nagold besser auftreten als gegen die SG Weinstadt. Foto: Avanti/Ralf Poller

Heimspielwochenende für die Verbandsliga-Handballteams der Habo SG: Die Männer empfangen Bönnigheim, die Frauen den VfL Nagold.











Link kopiert



An diesem Wochenende laden die Handballteams der Handballregion Bottwar SG in der Verbandsliga zum spannenden Heimspielwochenende in die Steinheimer Riedhalle. Am Samstagabend ab 20 Uhr haben die Männer den Tabellenzweiten TSV Bönnigheim zu Gast. Am Sonntag um 18 Uhr treffen die Frauen auf den direkten Tabellennachbarn der Verbandsliga, den VfL Nagold.