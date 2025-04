Handball-Verbandsliga: Habo SG: Habo-Männer waren sich Titel-Chance – Frauen improvisieren in Stuttgart

Die Handballer freuen sich über den Auswärtssieg in Schwaikheim und den sicheren Relegationsrang. Die Frauen kassieren in Stuttgart eine Niederlage.

Die beiden Verbandsliga-Teams der Handballregion Bottwar SG waren am Samstag auswärts gefordert. Dabei unterlagen die Frauen bei der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 mit 22:28. Die Männer feierten hingegen einen souveränen 34:32-Auswärtssieg bei den SF Schwaikheim. Trainer Jan Diller zeigte sich danach sehr zufrieden: „Wir haben nun alles Mögliche getan, um auch am letzten Spieltag noch alle Chancen zu haben. Mehr geht nicht.“

Mehr ging am Samstagnachmittag leider auch bei den Habo-Frauen nicht. Die Mannschaft von Kornelia Baboi startete zwar nicht schlecht in die Begegnung gegen die HSG Stuttgart/Metzingen 3. Nach noch nicht einmal zehn Spielminuten kassierte jedoch Saskia Zink eine rote Karte. Damit standen der Baboi-Sieben nur noch zwei Rückraumakteurinnen zur Verfügung. „Ab da haben wir nur noch improvisiert“, erklärte die Trainerin. Dennoch hielt die Sieben gut mit. Nach einer Viertelstunde stand ein 7:7 und zur Halbzeit ein 13:13 auf der Anzeigentafel.

In der zweiten Spielhälfte gerieten die Bottwartälerinnen jedoch immer mehr unter Druck. Baboi versuchte es unter anderem mit zwei Kreisläuferinnen. Doch einer doppelten Unterzahl zogen die Gastgeberinnen auf drei Treffer weg. Trotzdem gelang es der Baboi-Sieben noch einmal, auf einen 20:21-Rückstand zu verkürzen.

Als der Rückstand wieder auf ein 21:25 angewachsen war, versuchte Baboi ihre Sieben noch einmal anders einzustellen. Die 22:28-Auswärtsniederlage war jedoch nicht mehr abzuwenden. „Angesichts der Situation war es einigermaßen ok, aber ich bin nicht zufrieden“, bilanzierte Baboi.

Habo SG: Lüders, Arndt – Ziegler (3), Zimmermann (3), Schäufele (3), Wagner (1), Keller, Leipold (2), Günsoy (4), Körner (3), Weis (3) Zerweck, Zink.

Habo-Männer sind erleichtert und zufrieden

Gänzlich anders zeigte sich die Situation nach dem Spielende bei den Männern. Die Buffalos feierten erleichtert und zufrieden ihren 34:32-Auswärtssieg bei den SF Schwaikheim. „Wir genießen den Abend“, sagte der Cheftrainer Jan Diller mit einem Lachen auf den Lippen. Mit diesen zwei Punkten und dem Sieg sicherten sich die Habo-Männer einen Relegationsplatz im Kampf um den Aufstieg. Je nachdem, wie die Begegnungen am nächsten Wochenende verlaufen, wäre nun sogar noch der Meistertitel drin – allerdings nur, wenn Bönnigheim und Altensteig patzen.

Die Buffalos starteten in Schwaikheim konzentriert in die Partie. Die Defensivreihen standen gut und im Abschluss zeigte sich die Diller-Sieben sicher. Nach zehn Minuten ging die Habo SG nach einem Treffer von Max Körner dann mit 7:4 in Führung. Die 18:13-Halbzeitführung der Bottwartäler gelang ihnen äußerst souverän.

Auch in der zweiten Hälfte suchten die Buffalos die Zweikämpfe und gewannen diese stets. Mehrfach versuchte es Schwaikheim mit sieben Feldspielern, doch auch darauf hatten sich die Habo-Akteure vorbereitet. Phasenweise konterte die Diller-Sieben ebenfalls mit einem zusätzlichen Akteur. So führten die Schwarzen auch zur 45. Minute noch mit 25:20. Vor allem in der Schlussphase leistete dann auch noch Keeper Hannes Bast mit einigen Paraden seinen Beitrag. Die Buffalos konnten damit das Spiel souverän zu Ende führen und holten sich den verdienten und ungefährdeten 34:32-Auswärtssieg gegen die SF Schwaikheim. „Alles in allem war das eine gute Leistung“, zog Jan Diller kurz und zufrieden sein Fazit.

Habo SG: Bast, Wien – Beiermeister (1), Brunner (2), Körner (2), Storz (3), Siegler (1), Schuster, Schädlich, Pflugfelder (4), Mustata, Schäfer (11), Auracher (6), Ziegler (4).