Handball-Verbandsliga: Habo-Frauen unterlaufen im Derby zu viele technische Fehler

Gegen die SG Schozach-Bottwartal II müssen sich die Frauen der Habo SG in Kleinbottwar (Kreis Ludwigsburg) mit 26:32 geschlagen geben.
Für das Derby zuhause in Kleinbottwar gegen die SG Schozach-Bottwartal II hatten sich die Verbandsliga-Handballerinnen der Habo SG einiges vorgenommen. Mit einem Sieg hätten sie an den Beilsteinerinnen vorbeiziehen können. Tatsächlich machte es sich die Habo jedoch selbst schwer: In der ersten Hälfte vergab sie zu viele Chancen. Mal stand der Pfosten im Weg, dann scheiterten die Angreiferinnen an der gegnerischen Torhüterin.